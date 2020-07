Troye Sivan über seine EP „In A Dream“

Mit „Easy“ hat Troye Sivan erst kürzlich den zweiten Vorboten aus seiner kommenden EP „In A Dream“ (VÖ. 21.08.) veröffentlicht.

Über die Konzept-Platte lässt der Sänger laut „The Mellow Music“ verlauten: „Eine Geschichte, die sich noch entfaltet. Diese kleine Songkollektion erkundet eine Periode einer emotionale Achterbahnfahrt in meinem Leben, als die Gefühle und Gedanken noch schockierend frisch waren. Diese Songs und Momente wieder zu besuchen, ist taff, aber ich bin stolz auf diese Musik und ich freue mich darauf, sie in der Welt draußen zu haben.“

Hier die Tracklist:

1. Take Yourself Home

2. Easy

3. could cry just thinkin about you

4. STUD

5. 10/10

6. Rager teenager!

7. IN A DREAM

Foto: (c) PR Photos