Troye Sivan und der lebensrettende Song

Mit „Easy“ hat Troye Sivan einen sehr persönlichen Song veröffentlicht, den zweiten Vorboten auf seine kommende EP „In A Dream“. Die Single liegt dem Sänger besonders nahe.

In seiner „Instagram Story“ schrieb er: „Fühle mich unwohl, aber vielleicht ist das ja eine gute Sache. Ich weiß es nicht. Der Kreativprozess hat mir in den letzten Monaten das Leben gerettet. Ich fühle mich komisch und es macht mich nervös, darüber zu sprechen, denn es ist so unglaublich persönlich. Aber es fühlt sich gut an, es ihn Musik zu verpacken. (…) Mein Traum und meine Hoffnung ist es, dass ihr ihm euch verbunden fühlt und ihn auf eure Leben anwenden könnt.“

Die EP „In A Dream“ erscheint übrigens am 21. August.

Foto: (c) PR Photos