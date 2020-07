Tyga: Peinlicher Anmach-Versuch?

War das ein Anmach-Versuch, der in die Hose ging? Der Rapper Tyga ist gerade in den Socials zur Lachnummer geworden, weil er in der Öffentlichkeit eine berühmte Schauspielerin angebaggert hat: nämlich Zendaya. Bei „Instagram“ teilte er einen Ausschnitt aus dem Musikvideo zum seinem neuen Song „Vacation“, auf Deutsch „Urlaub“, und schrieb dazu: „Markiert jemanden, den ihr in den Urlaub mitnehmen wollt!“ Er selbst markierte daraufhin „Spider-Man“-Star Zendaya.

Die ist aber an ihren Kollegen Jacob Elordi vergeben, sind sich Fans sicher. Schließlich hängen die beiden dauernd miteinander ab und wurden im Februar küssend in New York gesichtet, so die Gerüchteküche. Und nun machen sich Fans in den sozialen Netzwerken darüber lustig, dass Tyga in aller Öffentlichkeit eine vergebene Frau anmacht und sich mit dieser peinlichen Aktion blamiert.

Der Rapper Tyga führte übrigens auch mal drei Jahre lang eine turbulente Beziehung mit Kylie Jenner. Skandalnudel Lindsay Lohan machte ihm auch mal Avancen und nannte ihn „lecker“.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos