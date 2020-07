Überraschungsalbum von Taylor Swift

Diese Nachricht wird viele Fans von Taylor Swift aufhorchen lassen. Die Sängerin hat offenbar ein neues Album am Start – und das gibt es bereits seit dem 23.07. um Mitternacht.

Auf „Instagram“ schrieb sie neben dem Cover, das die 30-Jährige im Wald stehend zeigt: „Viele der Dinge, die ich für diesen Sommer geplant hatte, konnten nicht stattfinden, aber es gab etwas, dass ich nicht geplant hatte und das stattfand. Und diese Sache ist mein achtes Studioalbum ‚Folklore‘. Überraschung! Heute Abend um Mitternacht veröffentliche ich mein gesamtes neues Album mit Songs, in denen ich meine Launen, Träume, Ängste und Musik einfließen habe lasse. ch habe all meine Launen, Träume, Ängste und Gedanken hineinfließen lassen. Ich schrieb und nahm diese Musik in Isolation auf, arbeitete aber mit einigen meiner musikalischen Helden zusammen: Aaron Dessner (der 11 der 16 Songs mitgeschrieben oder produziert hat), Bon Iver (der mitgeschrieben hat und so nett war, mit mir auf einem Song gemeinsam zu singen), William Bowery (der zwei mit mir geschrieben hat) und Jack Antonoff (der zu diesem Zeitpunkt im Grunde meine musikalische Familie ist). Aufgenommen von Laura Sisk und Jon Low, gemischt von Serban Ghenea & Jon Low. Die Albumfotos wurden von der erstaunlichen Beth Garrabrant gemacht. Vor diesem Jahr hätte ich wahrscheinlich überlegt, wann ich diese Musik zur “perfekten” Zeit veröffentlichen sollte, aber die Zeiten, in denen wir leben, erinnern mich immer wieder daran, dass nichts garantiert ist. Mein Bauchgefühl sagt mir, wenn du etwas machst, das du liebst, solltest du es einfach in die Welt bringen. Das ist die Seite der Ungewissheit, mit der ich an Bord kommen kann. Ich liebe euch so sehr.“ Zudem kündigte Swift an, dass es heute ebenfalls um Mitternacht das Musikvideo zu ihrer Single „Cardigan“ geben wird.

Hier die Tracklist:

1. the 1

2. cardigan

3. the last great american dynasty

4. exile feat. bon iver

5. my tears ricochet

6. mirrorball

7. seven

8. august

9. this is me trying

10. illicit affairs

11. mad woman

12. epiphany

13. betty

14. peace

15. hoax

16. the lakes

Foto: (c) Universal Music