Ultimative Playlist zum Maske tragen

Falls die Nachricht noch nicht angekommen ist: Tragt eine Maske! Damit soll die Verbreitung von Corona verhindert werden. Und was hilft besser, sich daran zu erinnern, eine Maske zu tragen, als Musik? Nichts! Und genau deswegen hat „contactmusic.com“ eine Playlist zusammengestellt, in denen so oft das Wort „Maske“ vorkommt, dass man seine eigene gar nicht mehr vergessen kann.

Hier ist sie:

1. „He’s Back (The Man Behind the Mask) – Alice Cooper

2. „I Got Protection“ – Chic

3. „The Mask“ – The Fugees

4. „Keep It On“ – Adam Joseph feat. Valentina

5. „I Wear A Mask“ – Capitano

Foto: (c) Hiro Katoh / HNW / PR Photos