US-Charts: Bob Dylan, der Jahrzehnten-Künstler

Großer Erfolg für Bob Dylan:

Der Sänger ist mit seiner aktuellen Platte „Rough And Rowdy Ways“ auf Anhieb auf Platz zwei der US-Album-Charts eingestiegen. Damit hat er einen gewaltigen Meilenstein erreicht. Denn wie „billboard.com“ berichtet, ist Dylan nun der erste Künstler, der von 1960 bis 2020 in jedem Jahrzehnt mindestens ein Album in die Top 40 der Billboard-Charts gebracht hat. Insgesamt sind das 50 Stück, 23 davon haben es sogar in die Top Ten geschafft.

In den britischen Charts hat es Bob Dylan mit „Rough And Rowdy Ways“ sogar auf Platz eins geschafft.

Foto: (c) Solarplexus / PR Photos