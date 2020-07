US-Charts: Drake überholt Madonna

Obwohl Madonna deutlich mehr Karrierejahre als Drake vorweisen kann, in einem Punkt ist der Musiker jetzt erfolgreicher als seine US-Kollegin. Dank seiner Zusammenarbeit mit DJ Khaled kann Drake jetzt insgesamt 40 Songs aufweisen, die es in die Top Ten der US-Single-Charts geschafft habe. Madonna kommt dabei „nur“ auf 38. Ebenfalls fast so erfolgreich waren die „Beatles“. Sie haben insgesamt 34 ihrer Stücke in die Top Ten in den USA gebracht.

Hier die Top Five der Künstler, mit den meisten Billboard Top Ten-Hits:

1. Drake: 40 Songs

2. Madonna: 38 Songs

3. The Beatles: 34 Songs

4. Rihanna: 31 Songs

5. Michael Jackson: 30 Songs

