Usain Bolt verrät Namen seiner Tochter

Leichtathletik-Star Usain Bolt ist im Mai zum ersten Mal Vater geworden, doch den Namen seiner kleinen Tochter hat der achtmalige Olympiasieger erst jetzt verraten und zwar anlässlich des Geburtstages seiner langjährigen Freundin Kasi Bennett.

Via „Instagram“ postete der 33-Jährige Fotos von ihr und dem Baby, dazu schrieb er: „Ich möchte meiner gf @ kasi.b alles Gute zum Geburtstag wünschen und dich wissen lassen, dass ich glücklich bin, wenn ich deinen besonderen Tag mit dir verbringen kann. Ich will nichts als Glück für dich und werde weiterhin mein Bestes geben, um ein Lächeln auf dein Gesicht zu zaubern. Jetzt haben wir zusammen mit unserer Tochter Olympia Lightning Bolt ein neues Kapitel begonnen. Ich freue mich darauf, was die Zukunft für uns bringen wird, versichere dir aber, dass ich der FELSEN für diese Familie sein werde.“

Der Apfel fällt ja bekanntlich nicht weit vom Stamm: Der Name „Olympia Lighning“ heißt übersetzt „Olympia Blitz“. Bolt hat seine Leichtathletik-Karriere übrigens 2017 beendet.

Foto: (c) Landmark / PR Photos