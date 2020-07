„Van Halen“: Tour-Comeback?

Seit 2015 waren „Van Halen“ nicht mehr auf Tour. Erst vor kurzem erklärte Sänger David Lee Roth in einem Interview mit der „New York Times“, dass er nicht denkt, dass der Gesundheitszustand von Eddie Van Halen eine Tour zulässt. Er sagte: „Er ist ein Bandkumpel. Einer unserer Kollegen war am Ende. Und ihm geht es seit so langer Zeit schlecht, dass ich nicht weiß, ob er wieder auf Tour gehen kann.“

Doch Eddies Sohn Wolfgang schätzt die Lage offenbar anders ein. Via „Instagram“ teilte er den Beitrag von David Lee Roth und kommentierte mit den Worten: „David Lee Roth bezweifelt, dass Eddie Van Halen jemals wieder auf Tour gehen wird. Ich denke nicht, dass es an ihm liegt, darüber zu entscheiden.“

Anfang des Jahres sagte David Lee Roth gegenüber dem „Las Vegas Review Journal“: „Ed geht es nicht gut, und Singen und Tanzen sind vergängliche Fähigkeiten. Du musst es regelmäßig machen. Wenn man die Fähigkeit hat, ist es etwas, das man auch permanent nutzen muss, schon wegen des Nervenkitzels und der Magie, mit anderen glühenden Seelen etwas zu kreieren.“

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos