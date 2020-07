Vanessa Mai, Joris, Lea & Co gratulieren Abschlussklasse 2020

Die Abschlussklassen in diesem Jahr können wegen der Corona-Pandemie keine standesgemäßen Abschlussfeiern feiern. Daher hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Online-Kampagne initiiert und gratuliert den Absolventen persönlich in einer Videobotschaft. Auch 74 Prominente aus Sport, Kultur, Gesellschaft und Politik gratulieren zum erfolgreich bestandenen Schulabschluss.

Vanessa Mai macht den jungen Leuten Mut, ihren eigenen Weg zu gehen und sagt: „Ihr könnt sehr, sehr stolz auf euch sein. Und ich kann euch nur eine Sache mitgeben, die mir sehr geholfen hat. Die klingt kitschig, ist aber wirklich wahr. Folgt eurem Herzen, folgt dem was euch glücklich macht und nicht was andere glücklich macht. Nur ihr seid der Schlüssel zu eurem Glück.“ Max Giesinger beichtet, dass er vor dem Abitur nochmal eine Ehrenrunde gedreht hat und findet es okay, dass ein Studium auch mal abgebrochen werden darf. Auch Joris gratuliert und sagt in einem Video: „Geht positiv in die Zukunft, denkt aneinander, passt aufeinander auf, geht die Themen an, die anzugehen sind und glaubt an euch.“ Lea gratuliert und sagt, dass man sich nicht verstellen soll. Sie sagt: „Ich wünsche euch für die Zukunft, dass aller, aller Beste. Bleibt laut, setzt euch ein, seid so unverwechselbar wie ihr jetzt schon seid und ich wünsche euch, dass ihr alles erreicht im Leben, was ihr gerne erreichen wollt. Ganz viel Liebe an jede Einzelne und jeden Einzelnen von euch.“

Weitere Videogratulationen kommen beispielsweise von Thomas Müller, Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, Dunja Hayali, Matthias Schweighöfer und Alexander Gerst.

Foto: (c) Sony Music / Sandra Ludewig