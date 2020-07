Vanilla Ice will trotz Corona vor 2.500 Menschen auftreten

Vanilla Ice scheint keine Angst vor dem Corona-Virus zu haben. Der Rapper will heute Abend (03.07.) bei einer Party in Texas anlässlich des amerikanischen Unabhängigkeitstages vor 2.500 Zuschauern live auftreten und seinen Hit „Ice Ice Baby“ präsentieren. Dabei gehört Texas aktuell zu einem der Corona-Hotspots in Amerika.

Erst kürzlich hat Texas-Gouverneur Greg Abbott aufgrund der steigenden Corona-Zahlen sämtliche Bars und Nachtclubs schließen lassen. Via „Instagram“ verkündete der 52-Jährige: „Ich kann es kaum erwarten, wieder zurückzukehren. Die 90er Jahre waren die Besten. Wir hatten kein Coronavirus, keine Handys und keine Computer. Wir hatten 5.0’s, Blockbuster, Beavis und Butt-Head, Wayne’s World, Chris Tucker und Jackie Chan … Mortal Kombat ist immer noch besser als Fortnight … das letzte der großen Jahrzehnte.“

Der Unabhängigkeitstag ist eigentlich am 04. Juli, doch die Feierlichkeiten finden bereits einen Tag vorher statt.

Foto: (c) PR Photos