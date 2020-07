Verschickt Britney Spears versteckte Botschaften über „Instagram“?

Fans von Britney Spears sind in großer Sorge um die Sängerin. Nach ihrem öffentlichen Zusammenbruch im Jahr 2007, steht sie unter der Vormundschaft ihres Vaters. Seitdem kursieren immer wieder Gerüchte, die Musikerin würden gegen ihren Willen festgehalten. Die Community ist sich sicher, Britney sendet mit ihren „Instagram“-Posts versteckte Botschaften und ruft um Hilfe.

Vor einigen Tagen zum Beispiel forderten ihre Fans sie dazu auf, in ihrem nächsten Video ein gelbes Oberteil zu tragen, wenn sie Hilfe brauche. Prompt kam das entsprechende Video. Dazu schrieb die 38-Jährige: „Ich war so aufgeregt, dass ich mein gelbes Lieblingsoberteil anzog und es mit euch teilen wollte.“ Britney postete auch plötzlich Bilder von Blumen. Das hatten ihre Fans zuvor auch vorgeschlagen. Ein User schrieb dazu: „Das ist so besorgniserregend.“ Ein anderer kommentierte: „Ich bin überzeugt, dass sie mit uns verschlüsselt kommuniziert.“

Und das waren nicht die einzigen Hinweise, die Britney an ihre Fans gegeben haben soll. Bei einem Selfie wollen Fans unter Britneys Augen das Wort „Call“ sowie in ihrem Wimpernkranz die Ziffern „911“ rausgelesen haben.

Foto: (c) Sony Music