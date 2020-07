Voll aufs Gesicht: Vanessa Mai erleidet Pool-Unfall

Das ging ziemlich daneben für Vanessa Mai. Die Schlagersängerin hätte sich bei einem Pool-Unfall um ein Haar böse verletzt. Eigentlich wollte die 33-Jährige mit ihrem Mann Andreas Ferber an einer Vertrauens-Challenge teilnehmen. Für die Herausforderung, die derzeit im Netz kursiert, steht man am Beckenrand, hält sich mit den Armen am Partner fest, der einen langsam Richtung Wasser führt. Durch die perfekte Körperspannung und dem Vertrauen in den Partner soll diese Challenge gelingen.

Doch bei Vanessa ihrem Mann ging etwas schief und die Sängerin knallte mit dem Kopf auf die Poolkante. Doch schwer verletzt hat sie sich dabei nicht. Wenige Stunden später gab sie mittels der „Instagram“-Story-Funktion bereits Entwarnung und schrieb: „Mein Gesicht ist noch ganz, meine Ellenbogen blau. Aber alles ist gut.“

Derzeit dürfte Vanessa Mai wohl ohnehin etwas ganz anderes beschäftigen. Die 28-Jährige musste gerade erst ihre Tour verschieben.

Foto: (c) Sony Music