Vorfreude bei Roland Kaiser: Er darf wieder auf die Bühne

Roland Kaiser darf wieder auf die Bühne! Im September wird der Schlagerstar die Open-Air-Konzertreihe in der Berliner Waldbühne eröffnen.

Auf „Facebook“ verkündete der 68-jährige „Santa Maria“-Interpret : „Ich freue mich sehr, Euch nach monatelanger Live-Bühnen-Abstinenz mitteilen zu können, dass endlich ein Neustart in der Waldbühne Berlin stattfinden wird! Unter dem Titel „Neustart Kultur – Back to Live!“ darf ich als erster Künstler in Deutschland wieder gemeinsam mit meiner Band am Freitag, den 04.09.2020 in einer der schönsten Open Air Locations der Welt spielen. Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder für Euch live spielen zu dürfen und gemeinsam mit Euch feiern zu können.“

Unter Einhaltung bestehender Hygiene- und Abstandsregeln sollen in der Location etwa acht bis zehn Shows verschiedener Künstler gespielt werden. Der Ticket-Vorverkauf für die Open-Air-Konzerte startet kommende Woche, am 27. Juli.

Foto: (c) Sandra Ludewig / MCS