Wacken World Wide: Alice Cooper und „Foreigner“ sind auch dabei!

Da das Wacken-Open-Air dieses Jahr wegen Corona nicht stattfinden kann, bringen die Veranstalter das Event dieses Jahr zu den Fans nach Hause, und zwar als größte Mixed Reality-Metal-Show aller Zeiten. Wie der Veranstaltungsseite zu entnehmen ist, haben zahlreiche Bands zugesagt. Unter anderem auch Alice Cooper und „Foreigner. Wacken Open Air-Gründer Holger Hübner sagte laut „metalhammer“: „Nach der pandemiebedingten Absage der diesjährigen Festivalsaison ist das neue Format ein Lichtblick, der uns erlaubt, gemeinsam mit unseren treuen Fans, Partnern und Künstlern in noch nie dagewesener Form zu feiern. Wir freuen uns auf die Rückmeldung und Reaktionen und können es kaum erwarten, Wacken in die ganze Welt zu tragen!“

Das einzigartige Event ist kostenlos auf wacken-world-wide.com sowie auf der Website und in der App von MagentaMusik 360 und MagentaTV live mitzuerleben. Es findet ab heute 29.07. bis 01.08. statt. Und hier die Liste der zusagten Künstler:

Alice Cooper

Foreigner

Alcatraz

Russkaja

Ross The Boss

Jesper Binzer

Fiddler’s Green

Thundermother

Mister Misery

Therapy?

Critical Mess

Budderside

Michael Monroe

Lordi

Walkways

Deine Cousine

Alligatoah

Metal Battle Veterans feat.:

Centuries of Decay

Crisix

E-an-na

Trainwreck

Valley of Chrome

