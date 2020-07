Weitere Sorge um Britney Spears

Durch ihre merkwürdigen Posts in den sozialen Medien sorgt Britney Spears dafür, dass sich ihre Fans ernsthaft Sorgen um sie machen.

Auf „Instagram“ postete die 38-Jährige jetzt ein Bikini-Foto von sich, auf dem ihr Körper komplett mit einem Henna-Tattoo verziert ist. Dazu schrieb sie: „Ich wurde von Henna mitgerissen“ Zu einem weiteren Foto, das sie in einem bauchfreiem Top zeigt, schrieb sie: „Ich denke, ich werde im zweiten Bild einen Bohème-Look anstreben… Ich bin mir nicht sicher, was meine Hände da an den Hüften machen! Ich fordere wohl Aufmerksamkeit.“ Doch das ist es nicht, was den Fans Sorge bereitet, sondern ihr Blick. Die Kommentare sagen alles. Dort heißt es zum Beispiel: „Dein Blick – was ist nur los? Was haben sie dir angetan?“ oder „Sie fordert Aufmerksamkeit, weil sie in Schwierigkeiten ist!“

Britney steht seit mittlerweile zwöfl Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters und scheint sehr darunter zu leiden.

Foto: (c) Sony Music