Wincent Weiss und sein Geburtstagsgeschenk

Wincent Weiss hat eigentlich schon im Januar (27.01.) Geburtstags gehabt, doch erst jetzt konnte er sein Geschenkt abholen.

Und was ist es? Ein Motorrad natürlich, das der Sänger schon ganz lange wollte. In seiner „Instagram Story“ postete er ein Bild von seinem neuen Zweirad und schrieb dazu: „Hallo Baby!“ Doch Weiss hat sein neues Gefährt nicht nur betrachtet, sondern ist direkt nach dem Abholen auch 600 Kilometer gefahren. Das Fazit fasste er in einem Video zusammen: „Es war richtig geil, mal wieder auf zwei Rädern unterwegs zu sein. Und schnelles Moped, ganz schön schnelles Moped!“

Wincent Weiss ist jetzt übrigens für die nächsten zwei Wochen wieder intensiv im Studio.

Foto: (c) Christoph Köstlin / Universal Music