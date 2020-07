Winona Ryder steht hinter Johnny Depp

Johnny Depp hat gerade wenig zum Lachen. Von seiner Ex-Frau Amber Heard wird er der häuslichen Gewalt beschuldigt und wurde deshalb von einem britischen Magazin als „Frauenschläger“ bezeichnet. Deshalb ist der Schauspieler gerade mitten in einem Verleumdungsprozess gegen das Verlagshaus.

In diesen schweren Zeiten steht seine Ex-Partnerin Winona Ryder ihm zur Seite und hat zu seinen Gunste eine Zeugenaussage aufgenommen. Und diese ist jetzt öffentlich geworden. Wie das Magazin „Mirror“ berichtet, habe Winona in ihrem Bericht beteuert, dass sie „niemanden als Lügner bezeichnen“ wolle, sie jedoch nicht glauben könne, dass an Ambers „schrecklichen Anschuldigungen“ etwas dran sei. Sie habe Johnny in der Vergangenheit nämlich ganz anders erlebt: „Ich kannte Johnny vor einigen Jahren sehr gut. Wir waren vier Jahre lang ein Paar. Er war mein bester Freund und wie Familie für mich.“

Winona Ryder und Johnny Depp hatten sich in den Neunzigern am Set zu „Edward mit Scherenhänden“ kennen und lieben gelernt. Sie waren vier Jahre lang ein Paar.

