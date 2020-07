Wotan Wilke Möhring: „Pandemie-Realität hat mich unvorbereitet getroffen“

Auch Wotan Wilke Möhring hat mit der aktuellen Corona-Situation zu kämpfen. Das verriet der Schauspieler jetzt in einem Interview mit „t-online.de“. Und das, obwohl er sich bereits vor Corona mit dem Thema auseinandergesetzt hat – aus beruflichen Gründen.

In der neuen ZDFneo-Serie „Sløborn“, verkörpert der 53-Jährige einen Mediziner, der mit der Situation eines plötzlich auftretenden tödlichen Virus konfrontiert wird. Die Serie wurde bereits vor Corona abgedreht. Durch Covid-19 ist sie erschreckend real. Auf die Frage, was herausfordernder war, sich auf diese Rolle in „Sløborn“ vorbereiten oder den Alltag während einer real existierenden Pandemie bewerkstelligen, sagte Möhring: „Die Umsetzung der Maßnahmen in der Realität war definitiv herausfordernder. Mit drei Kindern den Alltag umzustellen ist deutlich schwieriger, als sich am Set nur auf sich selbst zu konzentrieren und für seine Rolle gut vorbereitet zu sein. Die Realität hat mich deutlich unvorbereiteter getroffen: Lockdown, keine Schule, Homeschooling. Das waren Sachen, die bis heute zu spüren sind und die sehr intensiv waren, vor allem für das Leben als Familie.“

Die Serie „Sløborn“ läuft auf „ZDFneo“ und ist in der „ZDFmediathek“ als Stream erhältlich. Außerdem erscheint sie vorgestern (24.07.) auf DVD und Blu-ray.

Foto: (c) Maja Hitij / dpa via BANG Showbiz