Zac Efron turtelt in einem Café

Zac Efron ist erfolgreich, durchtrainiert und einfach schön anzuschauen. Kein Wunder, dass da die Frauen Schlange stehen. Doch wie steht es eigentlich um das Liebesleben des 32-Jährigen? Seit Monaten gibt es unterschiedlichste Spuren. Mal turtelt er mit Schauspielerin Halston Sage, mal mit der Profischwimmerin Sarah Bro, letztendlich haben sich beide Beziehungen aber wohl nicht so richtig weiterentwickelt.

Jetzt wurde Efron mit einer neuen Frau an seiner Seite abgelichtet. Wie Bilder der „Daily Mail Australia“ zeigen, traf sich der Schauspieler mit einer gelockten Frau in einem Café in Byron Bay. Umarmungen und Küsschen auf die Wange wurden ausgetauscht. Als Efron sein Date verließ, strahlte er. Na, wer weiß, vielleicht wird es dieses Mal ja was.

Zac Efron bekommt im Februar übrigens einen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos