Zara Larsson: Kommt am Freitag neue Musik?

Bei Zara Larsson scheint sich musikalisch etwas zu tun.

Die Sängerin hatte in den letzten Monaten ja bereits angedeutet, dass sie an neuer Musik arbeitet und jetzt scheint es endlich soweit zu sein. Auf „Instagram“ hat die Schwedin nämlich all ihre Posts gelöscht und in ihrem Infotext schrieb sie: „‘Love Me Land‘“ sowie das Datum des kommenden Freitags (10.07.). Auch ihr Profilbild ersetzte Larsson durch das Foto eines Herzens auf schwarzem Hintergrund, das zerläuft. Für weitere Infos müssen ihre Fans wohl noch bis Freitag warten.

Neulich erst hatte Zara Larsson verlauten lassen, dass sie ihr neues Album-Cover shootet.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos