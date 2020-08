Alanis Morissette über ihr Erfolgsalbum „Jagged Little Pill“

25 Jahre ist es her, dass Alanis Morissette mit „Jagged Little Pill“ ihren internationalen Durchbruch feierte. Das Album verkaufte sich unglaubliche 25 Millionen Mal. Doch in der Zwischenzeit hat sich viel getan: Morissette wurde dreifache Mutter, begann zu schauspielern und veröffentlichte fünf weitere Alben. Die Zeit blieb nie stehen.

Trotzdem kann sich die Kanadierin noch sehr gut an 1995 erinnern. Auf ihr Erfolgsalbum angesprochen, sagte sie gegenüber „Bild“: „Teilweise fühlt es sich an, als wären erst 25 Minuten vergangen. Dann wieder wie ganz anderes Leben. Aber das Gute ist, ich kann diese Songs immer noch mit Überzeugung singen. Ich glaube, wenn ich dazu nicht mehr in der Lage wäre, würde ich sie auch nicht mehr singen.“

Übrigens: Heute (31.07.) erscheint Morissettes neuestes Werk „Such Pretty Forks In The Road“.

Foto: (c) Williams & Hirakawa / Sony Music