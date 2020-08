Alicia Keys bringt eigene Kosmetik-Marke raus

Inklusivität, Empowerment, Wellness und Selbstpflege – dafür soll die neue Kosmetik-Marke von Alicia Keys stehen. Die hat die 39-Jährige nämlich die letzten neun Monate zusammen mit „e.l.f. Beauty“ entwickelt.

Tarang Amin, Vorstandschef der Firma, hat gegenüber „WWD“ erzählt: „Sie wollte schon länger etwas mit Kosmetik und Wellness machen. Was uns wirklich angesprochen hat ist, dass sie viel mehr als eine Berühmtheit ist. Sie ist eine echte Substanz, die zwischen einer 15-fachen Grammy-Preisträgerin und einer Künstlerin liegt. Mit ihrem Buch ‚More Myself‘ hat sie einen Bestseller der New York Times. Dies war wirklich eine großartige Verbindung zwischen dem, wofür sie steht und was sie in Schönheit und Wellness erreichen will, und dem, wofür wir stehen.“

Alicia Keys hat übrigens vor kurzem einen neuen Song veröffentlicht. „Perfect Way To Die“ passt perfekt in die aktuelle angespannte Lage in den USA.

Foto: (c) Sony Music