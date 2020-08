Alicia Keys: Song mit Khalid?

Alicia Keys hat scheinbar ein neues musikalische Projekt in petto. Das hat die 39-Jährige zumindest mit einem „Twitter“-Post angedeutet.

Sie teilte einen 15-sekündigen Audioclip und schrieb dazu: „Ich denke, es ist Zeit.“ Khalid antwortete einfach nur mit: „YUP.“ Im Clip ist Alicia zu hören, wie sie singt: „Because I’m so, so done/I’m living that that I want.“ Übersetzt bedeutet der Text etwa: „Weil ich es so, so satt habe/Lebe ich so, wie ich es will.“

Alicia Keys produziert übrigens wieder einen Film für „Netflix“.

Foto: (c) PRN / PR Photos