Alvaro Soler: Neues YouTube-Video mit Tini

Alvaro Soler sehnt sich zurück auf die Bühne, wie alle anderen Künstler auch. Um seinen Fans und sich selbst die lange Wartezeit zu verschönern, hat der Deutsch-Spanier am 14.08. ein neues Video auf „YouTube“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um seinen Song „La Cintura“, den er bei seinem letztjährigen Konzert in der Mercedes-Benz Arena in Berlin zusammen mit Tini Stössel performte.

Den Clip teilte der 29-Jährige auch auf „Instagram“ und schrieb dazu: „La Cintura mit TINI – Ich hoffe, wir können diesen Momente bald wieder mit Euch teilen! Vielen Dank an @tinistoessel für Ihren Besuch in Berlin, die diese Nacht noch spezieller gemacht hat. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit euch allen auf der Bühne zu stehen!“

Tini heißt mit gebürtigem Namen Martina Stoessel und wurde in Buenos Aires geboren. Internationale Bekanntheit erlangte sie 2012 durch die namensgebende Hauptrolle in der Telenovela Violetta. 2019 hat sie am Rande des Auftritts in der Mercedes-Benz Arena in Berlin auch eine Sprach-Challenge mit Alvaro Soler durchgeführt, die es ebenfalls auf YouTube zu sehen gibt.

Foto: (c) Ben Wolf / Universal Music