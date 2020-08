Andreas Gabalier hat tolle Neuigkeiten

Aufgrund der Coronapandemie sind bis auf weiteres alle Großveranstaltungen und Konzerte entweder verschoben oder abgesagt. So auch das „größte Konzert aller Zeiten“, das Andreas Gabalier eigentlich im August auf dem Münchner Messegeländer vor 100.000 Menschen gespielt hätte. Das wurde zwar abgesagt, aber trotzdem hat der Volks-Rock’n’Roller etwas für seine Fans in petto.

Auf „Instagram“ postet er ein Bild von sich. Außerdem auf dem Bild unschwer zu erkennen, der Schriftzug „Fan-Festival. Die Andreas Gabalier Show 2021“, gefolgt von „Terminankündigung. 3 Days“. In drei Tagen (also morgen) wird der Sänger seinen Fans also mitteilen, wann sein nächstes Konzert über die Bühne gehen wird!

Die Fans sind schon völlig aus dem Häsuchen. Eine Nutzerin schreibt: „Ich zähl schon die Tage, Stunden, Minuten. Zum Glück habe ich an dem Tag frei – werd nur am Handy schauen“, eine weitere kommentiert mit: „Juhu, kann es kaum erwarten! Das werden wohl drei schlaflose Nächte!“

Foto: (c) Universal Music