Andreas Gabalier: „Was bleibt, ist die Hoffnung auf das nächste Jahr“

Die ganz großen Bühnen dieser Welt bleiben weiter leer. Für Andreas Gabalier ist das nur schwer zu ertragen. Der Vollblutmusiker leidet unter dem Konzertentzug.

Auf „Instagram“ schrieb er am Sonntagabend (02.08.): „Genau jetzt wäre ich in meiner viel geliebten Schweiz wieder bereit für die große Bühne gewesen. Was bleibt, ist die Hoffnung auf das nächste Jahr… weil wir Volks-Rock’n’Roller an das Gute glauben.“

Für das dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagte Volks-Rock’n’Roller Fan-Festival gibt es einen Ersatztermin: Es findet am 31.07.2021 auf dem Freigelände der Messe München statt.

Foto: (c) Universal Music / Sepp Pail