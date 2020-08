Anne-Marie: Durch Tour zum Make-Up-Profi

So ein Leben auf Tour hat auch seine Vorteile. Anne-Marie hat unter Zeitdruck beispielsweise gelernt, ganz schnell ein schönes Make-Up aufzusetzen. Sie braucht dafür lediglich eine Minute.

Glaubt ihr nicht? Dann schaut auf ihrem „Instagram“-Profil nach. Die 29-Jährige postete ein einminütiges Video, in dem sie ganz locker ihr Tages-Make-Up aufträgt. Sie schrieb zum Clip: „Es fühlt sich so an, als wäre ich während der Tour zu einem echten Profi geworden. Ich stehe eben immer spät auf und muss mich dann beeilen.“ Wer kann, der kann.

Anne-Marie hat übrigens ein neues Tattoo.

Foto: (c) Landmark / PR Photos