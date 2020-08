Anne-Marie will ein Profi in der Hautpflege werden

Anne-Marie ist keine Expertin, wenn es darum geht, sich um ihr Gesicht zu kümmern. Die Sängerin filmte erst kürzlich fürs „Harper’s Bazaar“-Magazine ein Video, in dem sie ihre Hautpflege-Routine zeigt, kurz bevor sie ins Bett geht. Und offenbar hat sie dabei einiges falsch gemacht, worauf sie von etlichen Fans in den Kommentaren hingewiesen wurde.

Anne-Marie hat sich dies zu Herzen genommen und meinte anschließend in ihrer „Instagram Story“ dazu: „So ziemlich allen graut es vor meiner Hautpflege-Routine am Abend. Ich kann ehrlich sagen, ich habe das nur so ein paar Wochen lang gemacht und danach nicht mehr, Gott sei Dank. Ich wollte mich nur für eure Kommentare bedanken. (…) Denn ich habe viel davon gelernt, was ihr geschrieben habt. Ich werde also mutig sein und herausfinden, wie ich mich wirklich um meine Haut kümmern kann, denn offensichtlich habe ich das nicht getan. Also Danke dafür.“

Auch wenn sich Anne-Marie mit Hautpflege noch nicht so gut auskennt, über Tattoos weiß sie dafür umso besser Bescheid.

Foto: (c) Warner Music