Annett Louisan und die musikalische Verneigung

Seit vergangenen Freitag (21.08.) ist das neue Album „Kitsch“ von Annett Louisan zu haben. Darauf covert sie stylisch und hochwertig die ganz großen Hits wie „Hello“ von Adele, „Eternal Flame“ der „Bangles“ und „Somewhere Over The Rainbow“ aus „Der Zauberer von Oz“.

Die Sängerin selbst meinte laut „Sony Music“ dazu: „Das Album ist für mich eine zärtliche Verneigung vor Künstlerinnen und Künstlern aus unterschiedlichen Generationen und vor deren Songs, denen allen die Gemeinsamkeit innewohnt, uns zu berühren, und zwar in unterschiedlichen Gefühlslagen. Ich habe mit meinen Versionen die in den Titeln verborgenen Botschaften versucht zu erfühlen, und die Songs auf meine Art und Weise mit aller Wertschätzung interpretiert und mir emotional zu eigen gemacht.“

Hier die Tracklist:

1. Hello

2. Bitter Sweet Symphony

3. I Want It That Way

4. Bungalow

5. (I Just) Died In Your Arms

6. Words

7. Eternal Flame

8. Friday I’m In love

9. Atemlos durch die Nacht

10. Nights In White Satin

11. Marleen

12. Reality

13. Torn

14. Somewhere Over The Rainbow

15. Bonus Track: Bungalow (Single Edit)

Foto: (c) Thomas Fähnrich / Sony Music