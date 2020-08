„Antilopen Gang“ veröffentlichen Überraschungsalbum

Die Jungs der „Antilopen Gang“ haben völlig überraschend ein Album veröffentlicht. „Adrenochrom“ heißt es und wird von der Single „Amry Parka“ begleitet. Das berichtet „Musik Express“. Dem Trio zufolge ist die Platte in der Corona-bedingten Isolationsphase entstanden. Da hat jemand den Lockdown produktiv genutzt! Das Album soll als humoristische Antwort auf die aktuell vorherrschende Weltuntergangsstimmung verstanden werden.

So heißt es in der offiziellen Pressemitteilung zum Album: „Wo Soulsänger vor Verzweiflung weinen, gehen die Antilopen in den Keller und lachen sich kaputt. Es ist ein wohltuendes Gelächter über den allgegenwärtigen Wahnsinn, der mit Corona hochgekocht ist. Anstatt sich jedoch zu sehr in den vermeintlich großen Themen dieser Zeit zu verlieren, macht sich die Gang auf ‚Adrenochrom‘ vor allem locker und widmet sich intuitiv dem guten alten Battle-Rap, der lebensnotwendigen Sprücheklopferei.“ Zu hören gibt es das Album bei „Spotify“ und Co.

Hier die Tracklist zu „Adrenochrom“:

1. Plan B

2. Army Parka

3. Pepsi und Basmatireis

4. Hokus Pokus

5. Würfel Skit

6. Globuli

7. Anführer deiner Feinde

8. Dirty Chai

9. Kritisch hinterfragt

10. Messer Skit

11. Pack It Up

12. Warum sollte ich

13. Kuckuckskinder

14. Name und Adresse

Foto: (c) Katja Runge