Antonio Banderas hat seine Corona-Infektion überstanden

Aufatmen bei Antonio Banderas. Der Schauspieler hat seine Corona-Infektion nach eigenen Angaben überstanden.

Auf „Twitter“ schrieb der 60-Jährige: „Nach 21 Tagen einer disziplinierten Isolation kann ich jetzt sagen, dass ich die Covid-19-Erkrankung überstanden habe. Ich bin gesund. Meine Gedanken sind bei all jenen, die es nicht geschafft haben, die Krankheit zu überstehen und die eine noch schlechtere Zeit als ich gehabt haben.“

Banderas hatte seine Covid-19-Erkrankung an seinem 60. Geburtstag am 10. August via „Instagram“ bekanntgegeben.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos