Ariana Grande hat sich die Hand komplett tätowieren lassen

Jeder erinnert sich noch an Ariana Grandes verpatztes Hand-Tattoo zu ihrem Song „7 Rings“. Statt „7 Rings“ standen plötzlich übersetzt die Worte „kleiner Holzkohlegrill“ auf ihrer Hand. Trotz Korrekturen konnte das Tattoo nicht wirklich gerettet werden. Doch wie heißt es so schön? Vorsicht bei Schriftzeichen. Also hat sich die Sängerin einfach die ganze Hand zu tätowieren lassen. So fällt der Fehler vielleicht nicht auf.

Auf „Instagram“ teilte sie ein Bild von sich in einem Pool. Auf ihrer Hand sind unterschiedliche Motive zu erkennen. Ein Mond, Blätter, weitere japanische Schriftzeichen und andere kleinere Symbole zieren jetzt den Handrücken von Ariana.

Ariana Grande genießt gerade mit ihrem Freund Dalton Gomez eine Auszeit in Utah.

Foto: (c) Universal Music / Dave Meyers