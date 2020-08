Ariana Grande krallt sich Rekord von Rihanna

Dieser Erfolg ist ihr fast schon peinlich! Ariana Grande ist auf „Spotify“ neuerdings die erfolgreichste Sängerin aller Zeiten – und zwar vor Rihanna.

Wie der Streamingdienst via Social Media bekanntgab, wurde Grande bis dato über 20,5 Milliarden Mal gestreamt. Einsame Spitze und absolut irre. Via „Instagram“ schrieb die neue Rekordhalterin: „Heilige Scheiße, ich danke euch allen dafür, dass ihr so viel Musik von mir hört. Ich kann es kaum erwarten, euch neue Dinge zu schenken.“ Grande möchte den Rekord aber wohl gerne wieder abtreten. Sie ergänzte: „Aber bitte, könnte Rihanna jetzt ihr neues Album raushauen, damit sie, so wie es sich gehört, wieder Rekordhalterin wird.“

Ariana Grande veröffentlichte übrigens einen Song mit Lady Gaga.

Foto: (c) PR Photos