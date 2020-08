Ava Max: Tracklist ihres Debütalbums

Große Freude bei den Fans von Ava Max! In einem Monat erscheint das Debütalbum der US-amerikanischen Sängerin: „Heaven & Hell“ kommt am 18. September raus. Natürlich mit drauf: ihre Erfolgssingle „Sweet but Psycho“, mit der ihr der ganz große Durchbruch gelungen ist.

Als der Track vor genau zwei Jahren rauskam, ging er total durch die Decke und stürmte die Charts – auch in Deutschland war er mehrere Wochen auf Platz eins. Das Debütalbum von Ava Max wird schon sehnsüchtig erwartet. Auf der „ava-max.fandom“-Seite findet sich bereits die Tracklist von „Heaven & Hell“.

Das ist die Tracklist von „Heaven & Hell“:

1. H.E.A.V.E.N.

2. Kings & Queens

3. Naked

4. Tattoo

5. OMG What’s Happening

6. Call Me Tonight

7. Born to the Night

8. Torn

9. Take You to Hell

10. Who’s Laughing Now

11. Belladonna

12. Wild Thing

13. So Am I

14. Salt

15. Sweet but Psycho

