Bachelorette 2020: Dieses Jahr verteilt Melissa die Rosen!

Wenn der Sommer zu Ende ist, wird es bei RTL erst so richtig heiß – denn im Herbst buhlen 20 attraktive Single-Männer um eine Lady, die bereits bewiesen hat, dass sie eine Frau zum Dahinschmelzen ist! Melissa Damilia, die letztes Jahr auf „Love Island“ die Herzen im Sturm eroberte, ist die Bachelorette 2020 – und kann ihre neue Liebesreise kaum erwarten!

„Liebe ist Freundschaft überzogen mit Schokolade“, sagt Melissa – und hat längst gezeigt, dass sie selbst eine süße Versuchung ist. 2019 verzauberte sie mit ihrer authentischen Art in der TV-Show „Love Island“ und zog sogar Sänger Pietro Lombardi in ihren Bann! Mit der großen Liebe wollte es bisher dennoch nicht klappen – ein Glück für die 20 Liebesanwärter, die in diesem Jahr bei „Die Bachelorette“ um Melissas Herz kämpfen.

Obwohl es die hübsche Stuttgarterin Mut gekostet hat, diese Reise anzutreten, freut sie sich auf die Herausforderung. Schließlich entspricht sie ganz ihrem Lebensmotto: „Es ist okay, Angst zu haben. Aber geh da raus und öffne dich! Liebe, hasse, mache Fehler, lerne und werde mit jedem Schritt stärker.“

Melissa beschreibt sich selbst als hilfsbereit, ehrlich, ehrgeizig, dickköpfig, albern und emotional. Oder kurz: als „klein aber oho“. Außerdem schlummern in der 24-Jährigen viele Talente und die Lust auf Neues: Die gelernte Drogistin hat auch eine Ausbildung als Make-Up Artist und Hairstylist absolviert und begeistert mittlerweile als Influencerin ihre rund 360.000 Follower. Ein Partner, mit dem Melissa ihr Leben teilen möchte, sollte ehrlich, humorvoll, treu und aufmerksam sein. Und auch mit Köpfchen kann man(n) bei ihr punkten: „Ich bin sehr wissbegierig, daher wäre ein pfiffiger, smarter Mann ganz toll.“ Beweist er dann noch eine ordentliche Portion Kampfgeist, stehen die Chancen auf eine Rose ziemlich gut.

Hat Melissa nicht nur Rosen, sondern auch ihr Herz endgültig verschenkt, zeigt sie das ihrem Traummann deutlich: „Ich liebe es, Menschen mit kleinen Aufmerksamkeiten glücklich zu machen. Mit außergewöhnlichen, wenn auch nur kleinen Geschenken, die zeigen, was mir eine Person bedeutet. Kerzenscheinromantik wird man(n) bei mir aber wohl eher weniger finden“, stellt sie klar.

Melissas letzte – wie sie sagt – ernsthafte Beziehung zerbrach vor etwa drei Jahren. „Eine Beziehung bedeutet für mich Zeit und Zuwendung“, erklärt sie, „das war in meiner letzten Partnerschaft wegen eines Projekts im Ausland und der räumlichen Distanz leider nicht möglich. Ich zähle sie daher bewusst nicht mit. Ich hatte bisher drei ernsthafte Beziehungen.“ Diese scheiterten meist an fehlender Harmonie und unterschiedlichen Zielen. Mit dem zukünftigen Mann an ihrer Seite hat Melissa im besten Fall gleich mehrere gemeinsame Ziele – denn ihr größter Traum ist eine Weltreise: „Im Bulli und das am liebsten mit meinem Partner.“ Wer wohl mit dieser liebenswerten Lady schon bald die Welt entdecken darf?

Die Bachelorette auf einen Blick:

NAME: Melissa

ALTER: 24

WOHNORT: Stuttgart

BERUF: Influencerin und gelernte Drogistin

KÖRPERGRÖSSE: 156 cm

HOBBIES: Lesen, Reisen, Kochen, Ausgehen

SINGLE SEIT: drei Jahren

Foto: (c) LooMee TV