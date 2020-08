Barack Obama teilt erneut seine Sommerplaylist

Barack Obama teilt auch dieses Jahr seine Sommerplaylist mit seiner Community. Auf der umfangreichen Liste befindet sich eine breitgefächerte Auswahl sämtlicher Genres, darunter Pop-Phänomen Billie Eilish, Megan Thee Stallion, Leon Bridges, Haim, Bob Dylan und Chet Baker.

Der Ex-Präsident der Vereinigten Staaten schrieb dazu auf „Twitter“: „In den letzten Monaten habe ich viel Zeit damit verbracht, mit meiner Familie Musik zu hören. Ich wollte einige meiner Favoriten aus diesem Sommer teilen – einschließlich Songs von einigen Künstlern, die bei der ‚@DemConvention‘ dieser Woche auftreten. Ich hoffe, es gefällt euch.“

Im Detail sind auf der Liste mit Rihannas und Drakes „Work“ und Mac Millers „Blue World“ auch Klassiker wie „My Baby Just Cares For Me“ von Nina Simone und „I’ll Be Seeing You“ von Billie Holiday zu finden.

Foto: (c) Janet Mayer / PR Photos