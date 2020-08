„Bastille“ begeistern mit neuem Sound

All die kryptischen Botschaften und Hinweise sind jetzt entschlüsselt: „Bastille“ haben eine neue Single am Start. „What You Gonna Do?“ heißt das gute Stück, wie die Band jetzt auf „Instagram“ verkündete. Das offizielle Video dazu, ein animierter Auftritt von „Bastille“, ist auch schon auf „YouTube“ verfügbar.

Und die Fans sind begeistert. In den Kommentaren finden sich Aussagen wie: „‘Bastille‘ können keinen schlechten Song veröffentlichen. Das ist einfach nicht möglich.“ Und: „Das ist so anders als alles, was ‚Bastille‘ bisher getan haben und das ist der Grund, warum ich es liebe.“

Musikalische Unterstützung bei dem Song haben „Bastille“ übrigens von „Blur“-Gitarristen Graham Coxon bekommen.

Foto: (c) Universal Music