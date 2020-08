„Bastille“ verwirren mit mysteriösen Hinweisen

Was wollen „Bastille“ ihren Fans damit nur sagen? Erst kürzlich kündigte die Band ja an, dass ihre Fans diese Woche etwas Lautes können. Jetzt gab es offenbar einen weiteren Hinweis darauf, was das sein könnte.

In seiner „Instagram Story“ teilte Frontmann Dan Smith nun einen Clip, in dem vor dem Hintergrund von weißen Dreiecken auf einem schwarzen Hintergrund zuerst ganz schnell die Worte „hört ihr zu“ zu lesen sind, dann folgt das Abbild eines Fisches und anschließend mehrere Fragezeichen. Und genau dieser Eindruck bleibt auch bei „Bastille“-Fans zurück, denn die Botschaft hinter diesem Video bleibt unklar.

„Bastille“ hatten übrigens zuletzt im Juni 2019 ihr Album „Doom Days“ herausgebracht.

Foto: (c) Universal Music / Piczo