Batomae hebt ab: Neue Single kommt

Abflug für Batomae, denn zusammen mit Ela kommt eine neue Single. In seiner „Instagram“-Story erzählte der Sänger: „Am Freitag: Eine neue Single. Neue Musik von mir und von Ela. Gemeinsam haben wir den Song geschrieben und bringen ihn auch raus. Heißt ‚Meine Reise‘.“

Gleichzeitig verlost Batomae sich selbst. Dafür muss man die neue Single pre-saven, davon bis zum 25. August um 23:59 Uhr einen Screenshot bei „Instagram“ posten und Batomae markieren. Batomae erzählt weiter: „Ihr könnt mich gewinnen. (…) Dann sehen wir uns vielleicht am Samstag in Köln, beim Europarad, beim Schokoladenmuseum. Ich spiele ein paar Akustik-Songs, ihr sitzt in einer Gondel, ich sitze in einer Gondel, ein paar nochmal in einer anderen Gondel. Es wird schön.“

Batomae musste übrigens etwas darüber nachdenken, wann und wo er seinen ersten richtigen Kuss bekommen hat.

Foto: (c) Eckard Albrecht