Beatrice Egli: „Ich möchte immer mehr im Moment leben“

Die Karriere von Beatrice Egli begann 2003 mit dem Sieg bei DSDS.

Im Interview mit „t-online“ blickt die Sängerin sieben Jahre zurück. Über die Zeit bei DSDS sagte sie: „Es war eine schöne Zeit, wenn ich jetzt darauf zurückblicke. Ich muss gestehen, dass ich die Zeit nach ‚DSDS‘ damals gar nicht so bewusst erlebt habe. Die ersten drei Jahre waren so eine Art Trance. Es war so viel neu. Ich konnte die Zeit als Profimusikerin damals nicht so genießen, wie ich es jetzt kann. Ich war mit dem Kopf immer beim nächsten Termin oder im nächsten Ort. Ich möchte daher immer mehr im Moment leben. Es ist ein Geschenk, dass ich so viel unterwegs sein darf und dass es so gut läuft.“

Am 24.07. hat Beatrice Egli ihr Album „Bunt“ rausgebracht, einen musikalischen Rückblick ihrer Karriere.

Foto: (c) Anita Bresser / Universal Music