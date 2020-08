Beatrice Egli: „Mir fehlt das direkte Feedback der Fans“

Am 14.08. veröffentlicht Beatrice Egli ihr neues Album „Bunt“. Die Songs hören sich nach Nena oder Kim Wilde an. Eigentlich würde sie ihren neuen Sound gerne vor Live-Publikum präsentieren, ist aber, was die Reaktionen der Fans angeht, jetzt aufgrund von Corona auf die sozialen Medien angewiesen.

Im Interview mit „web.de“ sagte sie: „Normalerweise würde ich jetzt auf der Bühne stehen und den Song performen. Und dann kriegt man das Feedback gleich, wie sie mitsingen, lachen und tanzen. Das kriege ich jetzt leider nicht. Das fehlt mir sehr, die Konzerte, das Singen, das Live-Sein.“

Außerdem sagte sie zum 80er-Jahre Stil ihres Albums: „Ich finde es großartig (lacht)! Die Mode war schrill und laut, das mag ich. Das war auch eine Zeit, in der sich viel verändert hat. Das Frauenbild hat sich in den 80er Jahren stark gewandelt. Ich mag wie mutig die Frauen damals waren und welche Ausstrahlung sie hatten. Auch die Männer mit ihren großen Oversize-Schultern, ich finde das toll (lacht). Ich habe das leider nicht miterlebt, aber so wirken die 80er auf mich. Und so haben sie mich inspiriert.“

