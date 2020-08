Beatrice Egli möchte gerne mal 24 Stunden lang ein Mann sein

Beatrice Egli ist mit drei Brüdern aufgewachsen. Vielleicht gerade deshalb hat die Sängerin einen besonderen Wunsch.

Gegenüber „heute.at“ sagte die 32-Jährige: „Es wäre mein absoluter Traum, einmal 24 Stunden lang ein Mann zu sein.“ Oftmals fehlte es ihr nämlich an Verständnis für die Männern in der Familie. Sie sagte weiter: „Wenn ich 24 Stunden lang ein Mann gewesen wäre, vielleicht wäre es dann auch manchmal leichter, sie zu verstehen.“ Weiter meinte sie: „Mich würde interessieren, wie sie durch die Straßen laufen, wie sie die Welt sehen, wie sie Frauen wahrnehmen. Dann würde ich mich einfach mal gerne in eine Bar setzen und herausfinden, wie es ist, als Mann auszugehen. Anschließend würde ich dann sehr gerne mal mit so einer coolen Karre durch die Stadt fahren und erfahren, warum die Männer darauf so stehen.“ Auch einem Flirt wäre die Schweizerin nicht abgeneigt. Sie fuhr fort: „Ich muss ja wissen, wie die Frauen da reagieren, wie das ist. Das ist voll wichtig! (…) Deshalb sage ich auch mal ‚Alles ausprobieren‘, ohne es ausgesprochen zu haben.“

Am 14. August kommt übrigens das neue Best-Of-Album „Bunt“ von Beatrice Egli raus.

