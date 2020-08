Beatrice Egli: Rot, gelb und blau

Am 14.08. hat Beatrice Egli ihr Best-Off-Album „Bunt“ rausgebracht.

Im Interview mit „t-online“ verriet die 32-Jährige, ob sie schnell mal rot sieht. Dazu sagte die gebürtige Schweizerin: „Oh ja, ich würde mich schon als emotionalen Menschen sehen. Meist bin ich sehr fröhlich, aber ich kann auch mal traurig oder wütend sein. Meine Emotionen reichen da schon in alle Richtungen.“ Gelb vor Neid war sie aber noch nie. Sie sagte dazu: „Tatsächlich kann ich mich gut für andere freuen. Das war schon damals in der Schule so. Wenn da Klassenkameraden ein neues Fahrrad hatten, fand ich das immer total schön diese anzugucken. Das ist etwas, was ich mir zum Glück bewahren konnte. Ich bin der Meinung, wenn man sich für andere freuen kann, dann blüht auch das eigene Glück umso mehr.“

Ob sie auch mal blau ist, dazu sagte sie noch lachend: „Ich bin eine richtig gute Partygängerin! Mit mir hat man viel Spaß und die Party ist endlos. Aber ich trinke keinen Alkohol.“

Foto: (c) Anita Bresser / Universal Music