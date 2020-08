Beatrice Egli über die Aussage von „Bunt“

Am 14.08. veröffentlicht Beatrice Egli ihr neues Album „Bunt“. Die gleichnamige Single ist schon Mitte Juli erschienen und soll auch eine politische Aussage sein.

Im Interview mit „web.de“ sagte die Sängerin dazu: „Klar, das ist nicht nur bezogen auf die Klamotten- oder Haarfarben, das ist auch eine kulturelle Aussage. Die Welt, in der wir alle leben, ist bunt. Es gibt so viele Facetten, wie es Menschen gibt. So soll es sein, das soll es auch aussagen.“

Übrigens mag Beatrice Egli aus den 80ern besonders Nena, wie sie im Interview mit „web.de“ verraten hat.

Foto: (c) Anita Bresser / Universal Music