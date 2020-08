Bebe Rexha betet

In den USA wütet das Coronavirus so stark, wie nirgendwo sonst, weite Teile Beiruts wurden von einer Explosion zerstört, und Bebe Rexha? Dankt Gott. Via „Instagram“-Story schrieb sie: „Ich bin so unglaublich dankbar für das Leben, das Gott mir geschenkt hat.“

Wer der Sängerin jetzt Egoismus unterstellen möchte, ist aber auf dem Holzweg. Die 30-Jährige ergänzte: „Ich bete für all die Menschen in Beirut, in den USA und auf der ganzen Welt, die krank sind und zu kämpfen haben. Ich sende euch Liebe und gute Energie!“ Na, immerhin.

Bebe Rexha hat übrigens ein neues Album in der Pipeline.

Foto: (c) PR Photos