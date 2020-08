Bella Hadid ist über The Weeknd hinweg

Einfach viel beschäftigt sein, dann vergisst man den Ex ganz schnell. Das hat Bella Hadid auch so gemacht, um über The Weeknd hinweg zu kommen.

Ein Insider hat gegenüber „Life&Style“ verraten: „Zeit heilt alle Wunden. Vor drei oder vier Monaten, wäre es für Bella noch sehr schmerzhaft gewesen The Weeknd mit einer anderen Frau zu sehen, aber jetzt ist es in Ordnung für sie. Sie verbringt Zeit mit Freunden und hilft ihrer Schwester Gigi sich auf die Geburt nächsten Monat vorzubereiten. Gigi sieht aus, als würde sie gleich platzen!“

Bella Hadid und The Weeknd haben sich übrigens im August 2019 getrennt. Also vor genau einem Jahr.

