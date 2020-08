Berlinale: Preise werden nicht mehr nach Geschlecht getrennt

Die Berlinale gilt als eines der größten Filmevents der Welt. Damit beeinflusst die Berlinale viele Menschen und hat eine große Strahlkraft. Deshalb ist der aktuellste Beschluss ein wichtiges Zeichen. Die Verantwortlichen der Preisverleihung haben die Geschlechtertrennung abgeschafft.

Das heißt: Schauspielerinnen und Schauspieler werden in ein und derselben Kategorie ausgezeichnet. Bisher wurden die Awards in den Kategorien „Beste Darstellerin“ und „Bester Darsteller“ verliehen. In Zukunft wird die beste Leistung nach Haupt- und Nebenrolle bewertet – egal, ob Mann oder Frau. Die Festivalleiter erklärten in einem offiziellen Statement: „Die Auszeichnungen im Schauspielfach nicht mehr nach Geschlechtern zu trennen, ist ein Signal für ein gendergerechtes Bewusstsein in der Filmbranche.“

Wenn alles nach Plan läuft, werden die Silbernen Bären zwischen dem 11. und 21. Februar 2021 überreicht. Bislang ist ein „physisch stattfindendes Festival“ geplant, bei dem die „größtmögliche Sicherheit“ gewährleistet werde.

Foto: (c) LooMee TV