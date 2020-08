„Biffy Clyro“: Einmaliger Live-Stream zum neuen Album

Das neue Album „A Celebration of Endings“ von „Biffy Clyro“ erscheint am 14. August.

Wie „Warner Music“ berichtet, wird die Band einen Tag später eine einmalige Live-Show in einem legendären Venue in Glasgow spielen und das neue Album erstmals in voller Länge performen. Die Besonderheit dabei: Sie spielen in verschiedenen Räumen des Venues, um ein ganz besonderes Klangerlebnis zu schaffen. Während des Soundchecks werden „Biffy Clyro“ auch eine Auswahl von Songs anderer Alben spielen, die noch vor der Performance von „A Celebration of Endings“ gezeigt werden.

In Deutschland beginnt der Stream übrigens am 15.08. um 21 Uhr. Tickets gibt’s unter biffyclyro.com/livestream.

Foto: (c) Warner Music