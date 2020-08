„Biffy Clyro“: Schatzsuche für die Fans

Wer hat Lust auf eine Schatzsuche?

„Biffy Clyro“ haben für ihre Fans eine organisiert, und zwar heißt der Event „Pantone Treasure Hunt“. Wie „Warner Music“ berichtet, hat die Band dafür im Laufe der letzten sechs Monate vier verschiedene Pantone Farben in ihrem „Instagram“-Feed versteckt. Wer sie alle findet, muss die Pantone Codes nur noch in HEX Codes konvertieren und diese anschließend auf der Internetseite der Schatzsuche eingeben. Als Belohnung winkt eine exklusive Preview des Tracks „Weird Leisure“, der auf „Biffy Clyros“ kommendem Album „A Celebration of Endings“ zu hören ist.

„A Celebration of Endings“ erscheint übrigens am 14. August.

Foto: (c) Paul Froggatt / PR Photos